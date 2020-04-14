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Украина

В Ивано-Франковске умер мужчина, которого уже готовили к выписке после коронавируса

11:50 14 апреля 2020 505
В Ивано-Франковске умер мужчина, которого уже готовили к выписке после коронавируса
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Ивано-Франковске от коронавирусной инфекции скончался 64-летний мужчина. Как заявил на оперативном совещании городской голова Руслан Марцинкив, пациента уже готовили к выписке, но у него остановилось серце. Напомним, ранее в перинатальном центре Ивано-Франковска умерло несколько рожениц.

«Еще ждем дополнительных результатов причин смерти», — сказал Марцинкив, которого цитирует местный интернет-ресурс.

Ранее в Минздраве уже констатировали, что пожилые пациенты с сопутствующими заболеваниями сердца и сахарным диабетом чаще всего не выживают после заболевания.

По состоянию на утро 14 апреля в Ивано-Франковской области были зафиксированы 332 случая коронавирусной инфекции. 26 человека скончалось, 16 — выздоровели. Регион входит в пятерку самых инфицированных COVID-19 в Украине.

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