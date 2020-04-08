При каких условиях человека с коронавирусом госпитализируют: медики дали объяснение

Украина

Медики должны госпитализировать больного с подозрением на заболевание COVID-19 (или же с подтвержденной коронавирусной инфекцией), если человек, в частности, относится к группе риска развития осложнений.

Это, в частности, люди с сахарным диабетом, хронической патологией дыхательной и сердечно-сосудистой систем, почечной недостаточностью, аутоиммунными заболеваниями, тяжелыми аллергическими болезнями, онкологией.

Как уточняют в Центре общественного здоровья, такие пациенты подлежат госпитализации независимо от того, тяжело или легко человек переносит болезнь.

Также медики госпитализируют тяжелых или находящихся в состоянии средней тяжести больных с пневмонией, людей с температурой выше 38 градусов, которая тяжело корректируется.

«Пациентам с тяжелым течением подтвержденной COVID-19 обеспечивается мониторинг и коррекция лечебных мероприятий в зависимости от сопутствующих патологических состояний. Напоминаем, что специфического лечения как и вакцины от COVID-19 пока не существует», — добавили в Центре.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявлял, что за государственные средства будут лечить лишь пациентов с коронавирусной инфекцией в тяжелом и среднем состоянии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter