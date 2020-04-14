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Назначен новый руководитель Чернобыльской зоны: кто такой Сергей Калашник
Руководителем Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, на территории которой с 4 апреля спасатели борются с пожаром, назначен Сергей Калашник.
Так, в распоряжении Кабинета министров отмечается, что Сергей Васильевич Калашник назначается руководителем агентства «с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством, установив испытание сроком на три месяца».
Сергей Калашник с 19 марта 2019 года работал исполняющим обязанности генерального директора госпредприятия Чернобыльская АЭС.
В 1989 году он окончил Запорожский машиностроительный институт по специальности технология машиностроения, металлорежущих станки и инструменты, инженер-механик. На Запорожском абразивном комбинате прошел путь от механика до заместителя начальника цеха. Долгое время работал на руководящих должностях в различных украинских и зарубежных компаниях. До начала работы на ЧАЭС был заместителем руководителя проекта совместного предприятия «НОВАРКА».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», начальник службы связей с общественностью ГСЧС Киевской области Виктория Рубан сообщила, что спасателям помог дождь, и что 14 апреля в зоне Чернобыльской АЭС нет открытого огня.
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