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Украина

Назначен новый руководитель Чернобыльской зоны: кто такой Сергей Калашник

13:19 14 апреля 2020 90
Сергей Калашников
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Руководителем Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, на территории которой с 4 апреля спасатели борются с пожаром, назначен Сергей Калашник.

Так, в распоряжении Кабинета министров отмечается, что Сергей Васильевич Калашник назначается руководителем агентства «с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством, установив испытание сроком на три месяца».

Сергей Калашник с 19 марта 2019 года работал исполняющим обязанности генерального директора госпредприятия Чернобыльская АЭС.

В 1989 году он окончил Запорожский машиностроительный институт по специальности технология машиностроения, металлорежущих станки и инструменты, инженер-механик. На Запорожском абразивном комбинате прошел путь от механика до заместителя начальника цеха. Долгое время работал на руководящих должностях в различных украинских и зарубежных компаниях. До начала работы на ЧАЭС был заместителем руководителя проекта совместного предприятия «НОВАРКА».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», начальник службы связей с общественностью ГСЧС Киевской области Виктория Рубан сообщила, что спасателям помог дождь, и что 14 апреля в зоне Чернобыльской АЭС нет открытого огня.

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