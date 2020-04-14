В Николаеве суд вынес приговор убийце известного ученого (фото)

Происшествия

14 лет лишения свободы назначил Центральный районный суд Николаева убийце николаевского ученого, профессора, доктора исторических наук Николая Шитюка. Ученый (на фото в заголовке) был найден с ножом в спине в арендованной квартире 1 сентября 2018 года.

В умышленном убийстве по 115 статье УК Украины обвинялся 26-летний житель Николаева. Как сообщает пресс-служба Центрального суда, вина его была полностью доказана. Кроме длительного лишения свободы убийце, суд решил взыскать с него в пользу двух пострадавших (родственников убитого) компенсацию морального ущерба в сумме по 500 тыс. гривен и материального в сумме 83 тыс. гривен.

Слушание дела проходило в закрытом режиме.

Николай Шитюк

Николай Шитюк — доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. Одним из направлении в его исследованиях было изучение периода Голодомора в Украине.

С 1993 работал Николаеве на должностях доцента, заведующего кафедрой, профессора и декана факультета.

С февраля 2004 года — работал директором Николаевского учебно-научного института Одесского национального университета им. И. И. Мечникова, заведующий кафедрой политологии. Постоянный участник международных, всеукраинских, региональных научных и научно-практических конференций.

С 2008 года возглавлял Учебно-научный институт истории и права Николаевского национального университета имени В. А. Сухомлинского. Награды: Орден «За заслуги» 3-й степени, лауреат премии имени Николая Аркаса, Орден святого равноапостольного князя Владимира Великого 3-й степени, нагрудный знак «Відмінник освіти України».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали подробности убийства профессора Николая Шитюка.





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