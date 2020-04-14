Происшествия

«Безбилетник» катался на крыше троллейбуса в Днепре: инцидент попал на видео

В Днепре мужчина катался по городу на крыше троллейбуса. При этом из-за карантина город выглядит невероятно опустевшим.

Как сообщает «Днепр Оперативный», на проспекте Гагарина очевидцы заметили мужчину, лежащего на крыше троллейбуса, он использовал этот способ для бесплатного передвижения по городу.

Как стало известно, инцидент произошел в 13:20. Днепряне заметили мужчину, который лежал на крыше троллейбуса № 16. По словам очевидцев, таким образом «безбилетник» проехал не одну остановку.

Об инциденте горожане сообщили в полицию, но «безбилетника» задержать не удалось. В районе улицы Абхазской он «спрыгнул» с троллейбуса.

Осталась неизвестна причина экзотического способа поездки. Возможно, у мужчины просто не было спецпропуска для проезда в транспорте во время карантина.

Ранее сообщалось, что в Днепре воры обокрали больницу — их не испугал даже коронавирус.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter