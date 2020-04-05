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Общество и люди

"Жутковато как-то": опустевший Днепр показали с высоты птичьего полета (фото)

15:40 5 апреля 2020 414
вокзал Днепра
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

После введения в Украине режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса, опустевшая столица и многие крупные города стали напоминать кадры из фильмов. Несмотря на солнце и теплые весенние дни, звенящая тишина пустых улиц пугает и кажется нереальной.

Руслан Власенко опубликовал в Facebook фото Днепра, снятые с воздуха.

Напомним, в Днепре с 18 марта ввели жесткий карантин. Закрыты кафе и рестораны (кроме тех, что работают в сегменте доставки еды), магазины, фитнес-клубы, развлекательные центры. Не работают многие предприятия.


Ранее «ФАКТЫ» публиковали эксклюзивные фото Киева во время карантина.

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