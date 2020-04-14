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Украина

ГБР не смогло допросить Чорновол: названа причина

15:12 14 апреля 2020 531
Журналисты возле здания ГБР
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Народный депутат Украины восьмого созыва Татьяна Чорновол, у которой недавно проводили обыски сотрудники Госбюро расследований, пришла на допрос в ГБР, однако отказалась отвечать на вопросы следователей.

Об этом сообщили в ГБР и добавили, что экс-нардеп сослалась на статью 63 Конституции Украины. Данная статья гласит, что человек не несет ответственность за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников, круг которых определяется законом.

Кстати, еще до допроса на страничке Госбюро расследований в социальных сетях появилось сообщение, что «задержание Чорновол после объявления сообщения о подозрении в отсутствие разрешения следственного судьи на ее задержание невозможно» и что «за таким разрешением на задержание сторона обвинения не обращалась».

Хотя сама экс-нардеп такой исход не исключает. Суд должен избрать ей меру пресечения 14 апреля.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», силовики заявили об изъятии у Татьяны Чорновол «предметов с признаками холодного и огнестрельного оружия» и сообщили ей о подозрении в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц…

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