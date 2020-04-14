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В Киеве задержали "сотрудника Кабмина", бравшего десятки тысяч долларов за трудоустройство на госслужбу
В Киеве оперативники СБУ задержали мужчину, который представлялся «сотрудником Кабинета министров» и предлагал за деньги трудоустройство в органах государственной власти. Ранее на взятке попался сотрудник секретариата Кабмина.
Как сообщили в спецслужбе, мошенник предлагал «содействие» в назначении на должности государственных служащих кандидатам из Полтавской и Харьковской областей. Должности на госслужбе оценивались ним от 10 до 30 тысяч долларов США.
В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства «кабминовцем» $ 25 тысяч за назначение кандидата на должность заместителя руководителя Аграрного фонда Украины.
Правоохранители задержали мужчину в центре столицы на улице Институтской при получении всей суммы взятки.
По месту его жительства и в автомобиле фигуранта проведены обыски. Уже выявлены заявления от других кандидатов на трудоустройство и пропуска на авто в Верховную Раду и Кабмин, подлинность которых проверяется.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, в начале апреля в Киеве следователи ГБР и Нацполиции задержали мужчину, который, представляясь уполномоченным главы Офиса президента Украины, вымогал взятку в размере 200 тысяч долларов за решение вопроса о непривлечении к уголовной ответственности бывшего директора одного госпредприятия.
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