Происшествия

Под Киевом разоблачили преступную группу, легализовавшую незаконный вывоз детей за границу (фото)

Правоохранители разоблачили организованную преступную группу, которая изготавливала поддельные документы для вывоза детей за границу. Ранее полиция разыскала поджигателя травы в зоне ЧАЭС.

Как сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области, «продукция» злоумышленников стоила 150−200 евро. Поддельные документы использовались для того, чтобы дети могли пересечь границы с одним из родителей (без согласия другого) либо с третьими лицами.

Полиция изъяла поддельные заявления, фотокопии страниц паспортов родителей с признаками подделки, а также чистые бланки паспортов для выезда за границу. Изъят и 3D-принтер, использовавшийся для подделки клише штампов, печатей государственных учреждений, а также поддельные бланки виз иностранных государств.

Злоумышленникам грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Украине разоблачают все новых распространителей фейков о коронавирусе.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter