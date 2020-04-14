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Происшествия

Под Киевом разоблачили преступную группу, легализовавшую незаконный вывоз детей за границу (фото)

16:03 14 апреля 2020 209
Результат обыска
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Правоохранители разоблачили организованную преступную группу, которая изготавливала поддельные документы для вывоза детей за границу. Ранее полиция разыскала поджигателя травы в зоне ЧАЭС.

Как сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области, «продукция» злоумышленников стоила 150−200 евро. Поддельные документы использовались для того, чтобы дети могли пересечь границы с одним из родителей (без согласия другого) либо с третьими лицами.

Полиция изъяла поддельные заявления, фотокопии страниц паспортов родителей с признаками подделки, а также чистые бланки паспортов для выезда за границу. Изъят и 3D-принтер, использовавшийся для подделки клише штампов, печатей государственных учреждений, а также поддельные бланки виз иностранных государств.

Злоумышленникам грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Украине разоблачают все новых распространителей фейков о коронавирусе.

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