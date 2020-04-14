- 16:41 Состарившийся Олег Винник шокировал сеть
- 16:35 Украина — Польша: онлайн-видеотрансляция матча по FIFA 20
- 16:16 В Киеве монахи начали изготавливать защитные экраны для врачей
- 16:08 Голая Настя Каменских станцевала с подушками
- 16:04 В Киеве задержали "сотрудника Кабмина", бравшего десятки тысяч долларов за трудоустройство на госслужбу
- 16:03 Под Киевом разоблачили преступную группу, легализовавшую незаконный вывоз детей за границу
- 15:58 Сына экс-футболиста сборной Бразилии застрелили в Рио
- 15:57 Было несколько трагических «совпадений»: источник рассказал важные детали о задержанном генерале СБУ
- 15:51 Николаев "прорвало": в области выявили уже 14 больных коронавирусом
- 15:43 "Крот" в СБУ: в сеть выложили записи общения генерала Шайтанова с сотрудником ФСБ
- 15:31 На Кировоградщине вооруженный налетчик похитил из церкви пасхальный кулич
- 15:13 Киевлянам разрешили возвращать авто со штрафплощадки онлайн: как это сделать
Под Киевом разоблачили преступную группу, легализовавшую незаконный вывоз детей за границу (фото)
Правоохранители разоблачили организованную преступную группу, которая изготавливала поддельные документы для вывоза детей за границу. Ранее полиция разыскала поджигателя травы в зоне ЧАЭС.
Как сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области, «продукция» злоумышленников стоила 150−200 евро. Поддельные документы использовались для того, чтобы дети могли пересечь границы с одним из родителей (без согласия другого) либо с третьими лицами.
Полиция изъяла поддельные заявления, фотокопии страниц паспортов родителей с признаками подделки, а также чистые бланки паспортов для выезда за границу. Изъят и 3D-принтер, использовавшийся для подделки клише штампов, печатей государственных учреждений, а также поддельные бланки виз иностранных государств.
Злоумышленникам грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что в Украине разоблачают все новых распространителей фейков о коронавирусе.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Было несколько трагических «совпадений»: источник рассказал важные детали о задержанном генерале СБУ (фото)
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!