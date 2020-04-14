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Госдума России изменила дату окончания Второй мировой войны
В России, где в разгар пандемии коронавируса переписывают Конституцию, решили «подкорректировать» исторические факты, перенеся дату окончания Второй мировой войны на 3 сентября.
Госдума РФ приняла в третьем чтении закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны. Об этом сообщают российские СМИ.
Инициаторы изменений ссылаются на указ президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года, согласно которому 3 сентября объявляется Днем победы над Японией. Авторы законопроекта также ссылаются на то, что День победы китайского народа в войне с Японией также отмечается 3 сентября.
Законопроект подготовлен для «укрепления исторических основ и патриотических традиций, сохранения исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечения достойной памяти погибших при защите Отечества», говорится в документе.
Отметим, во всем мире днем окончания Второй мировой войны считается 2 сентября 1945 года. В этот день Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции, чем завершилась Вторая мировая война.
Напомним, недавно президент Путин во время совещания с губернаторами заявил, что Россия не раз проходила через серьезные испытания: ее якобы терзали и печенеги, и половцы. И это не единичный случай, когда в РФ переиначивают историю или приписывают себе чужие победы.
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