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Мир

Госдума России изменила дату окончания Второй мировой войны

17:57 14 апреля 2020 230
подписание капитуляции Японией 2 сентября 1945
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В России, где в разгар пандемии коронавируса переписывают Конституцию, решили «подкорректировать» исторические факты, перенеся дату окончания Второй мировой войны на 3 сентября.
Госдума РФ приняла в третьем чтении закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны. Об этом сообщают российские СМИ.

Инициаторы изменений ссылаются на указ президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года, согласно которому 3 сентября объявляется Днем победы над Японией. Авторы законопроекта также ссылаются на то, что День победы китайского народа в войне с Японией также отмечается 3 сентября.

Законопроект подготовлен для «укрепления исторических основ и патриотических традиций, сохранения исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечения достойной памяти погибших при защите Отечества», говорится в документе.

Отметим, во всем мире днем ​​окончания Второй мировой войны считается 2 сентября 1945 года. В этот день Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции, чем завершилась Вторая мировая война.

Напомним, недавно президент Путин во время совещания с губернаторами заявил, что Россия не раз проходила через серьезные испытания: ее якобы терзали и печенеги, и половцы. И это не единичный случай, когда в РФ переиначивают историю или приписывают себе чужие победы.

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