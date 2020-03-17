В разгар пандемии коронавируса Путин назначил голосование о поправках в Конституцию РФ

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После того, как Конституционный суд РФ признал законными поправки в Конституцию страны, президент России Владимир Путин решил больше не откладывать столь желанную для него процедуру «обнуления» своих полномочий главы государства и поспешил назначить «народное голосование» по ней на 22 апреля, несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом и закрытием границ.

Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.

Сообщается, что на голосование будет вынесен только один вопрос, касающийся сразу всех поправок: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?».

Ранее некоторые западные СМИ писали ссылкой на источники, что Кремль подумывает перенести голосование с апреля на июнь из-за коронавируса.

Внести правки в конституцию предложил Владимир Путин в послании Федеральному собранию в середине января. Составленные специальной комиссией правки одобрила в трех чтениях Госдума, региональные законодательные собрания, Совет Федерации. 14 марта закон о поправках подписал Путин, после чего Конституционный суд признал изменения законными. Поправки будут окончательно приняты, если за них проголосуют больше половины принявших участие в голосовании россиян.

Поправки в том числе позволяют Путину вновь баллотироваться на пост президента в 2024 году, потому что в случае изменения конституции предыдущие его сроки учитываться не будут. Максимальное число сроков в этой должности при этом будет строго ограничено двумя (сейчас нельзя больше двух подряд). Ужесточаются и требования к претенденту на президентский пост: он должен будет не менее 25 лет жить в России и не иметь гражданства или вида на жительство иностранного государства. Президент получит также право формировать Госсовет и определять его цели, равно как и цели совета безопасности.

Кроме того, закон расширяет полномочия Госдумы: она будет утверждать кандидатуры вице-премьеров и министров. Руководителей силовых министерств президент будет назначать с консультациями Совета Федерации.

Помимо этого, в Конституции закрепляется упоминание о боге и понятие брака как союза между мужчиной и женщиной.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что известный российский политолог Валерий Соловей уверен, что предпринятые хозяином Кремля попытки закрепиться во власти — всего лишь «конвульсии», не имеющие под собой никаких реальных перспектив, и что «никакого пятого или шестого» сроков президентства Путина не будет, и, возможно, даже текущий срок не будет доведен до логического завершения.

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