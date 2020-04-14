27.01 / 27.38 29.19 / 29.83
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Дата внеочередного заседания Рады определена: о чем будут говорить

19:12 14 апреля 2020 73
Рада
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады состоится в четверг, 16 апреля, в 13:00. Депутаты планируют внести изменения в Регламент работы парламента, чтобы быстрее рассматривать поправки к законопроектам. Об этом сообщил депутат от «Слуги народа» Александр Качура. Напомним, ранее нардепы не смогли принять «антиколомойский закон» из-за огромного количества поправок.

Ко второму чтению к законопроекту № 2571-д «Об усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности» народные депутаты подали 16 тысяч 335 правок, что стало абсолютным рекордом в истории украинского парламентаризма.

«Внеочередное заседание ВР назначается на „чистый четверг“, послезавтра, 16 апреля, на 13:00. Будем чистить регламент от поправочного спама», — написал Качура в своем канале в Telegram — канале.

Как сообщали «ФАКТЫ», на внеочередном заседании 13 апреля Верховная Рада внесла изменения в закон о госбюджете на 2020 год. В соответствии с документом, доходы бюджета сократились на 11 процентов, а расходы увеличились на 7 процентов.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

медик

Пик пандемии еще впереди, вакцина появится не скоро: ВОЗ ошарашила новым прогнозом

следователи на месте ЧП

ЧП на учебных стрельбах в Краматорске: много раненых, есть погибший

«Мрія»

Прибытие украинской «Мрії» в аэропорт Варшавы сравнили с визитом Папы Римского (фото, видео)

подписание капитуляции Японией 2 сентября 1945

Госдума России изменила дату окончания Второй мировой войны

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер