Политика

Дата внеочередного заседания Рады определена: о чем будут говорить

Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады состоится в четверг, 16 апреля, в 13:00. Депутаты планируют внести изменения в Регламент работы парламента, чтобы быстрее рассматривать поправки к законопроектам. Об этом сообщил депутат от «Слуги народа» Александр Качура. Напомним, ранее нардепы не смогли принять «антиколомойский закон» из-за огромного количества поправок.

Ко второму чтению к законопроекту № 2571-д «Об усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности» народные депутаты подали 16 тысяч 335 правок, что стало абсолютным рекордом в истории украинского парламентаризма.

«Внеочередное заседание ВР назначается на „чистый четверг“, послезавтра, 16 апреля, на 13:00. Будем чистить регламент от поправочного спама», — написал Качура в своем канале в Telegram — канале.

Как сообщали «ФАКТЫ», на внеочередном заседании 13 апреля Верховная Рада внесла изменения в закон о госбюджете на 2020 год. В соответствии с документом, доходы бюджета сократились на 11 процентов, а расходы увеличились на 7 процентов.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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