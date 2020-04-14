Нардеп Холодов заявил о возвращении на таможню схем предыдущей власти

Украина

На таможне годами функционировал целый пул масштабных «кураторов» и «схемщиков», которые контролировали целые регионы. Такое заявление сделал народный депутат VIII созыва от партии «Слуга народа» Андрей Холодов на своей странице в социальной сети Facebook.

«Основные проблемы на крупных таможнях вроде Одессы, Киева и Львова, но на мелких таможнях эта беда стоит не менее остро. За последние полгода ситуация в лучшую сторону не поменялась — этих „решал“ так никто и не устранил. На Одесской таможне, как говорят сами таможенники, опять вынырнул известный „схемщик“ Сеяр Куршутов, который успел уже „спеться“ с руководством одесской и центральной таможни. Теперь без этого „смотрящего“ в Южном регионе нельзя завести ни один контейнер или трак с товарами», — написал Холодов, передает ИА «Українські новини».

Депутат напомнил, что СМИ связывали со схемами на таможне народного депутата прошлого созыва от БПП Александра Грановского, а исполнительным директором этого «коррупционного центра» называли Куршутова, который якобы отвечал за сбор с импортеров.

«Центр» был создан по примеру классической ОПГ, схема вымогательства также действовала по всем стандартам жанра. Для импортеров устанавливалась «такса», которую они должны были платить за беспроблемное таможенное оформление и импорт товаров. Как писали в СМИ, за «работу» с Южным регионом и финансовыми потоками у Куртушова отвечал контрабандист Виктор Шерман", — утверждает Холодов.

По словам нардепа, основные потоки якобы шли через Одесский регион: «С каждого контейнера из Китая и каждой машины из Турции организовали коррупционный сбор. Ежемесячно „снимали“ внушительные суммы. Получается, что Порошенко уже год как не президент, Грановский уже израильский гражданин, а схемы нормально работают на таможне до сих пор».

Холодов отметил, что схемы вернулись якобы с согласия Шендрика и Макаренко, несмотря на то, что «миллиарды гривен идут мимо бюджета, процветает давление на бизнес и схематоз».

«Всем хорошо известный советник министра финансов Анатолий Макаренко, которого назначили месяц назад именно для наведения порядка на таможне, наконец-то начал проявлять свою активность по Одессе и Киеву. Но только активность эта больше похожа на прикрытие одесских „решал“, а не на их устранение, о чем я с удивлением узнал на днях. Точно также было с первым замом главы таможни Шендриком — сначала к нему относились нормально, а теперь уже ждут, когда „молодое дарование“ отправится в тюрьму. Похоже, бюджету будет дешевле потерять и Макаренко, чем терпеть его так называемую помощь на таможне», — отметил нардеп.

Парламентарий потребовал от СБУ и налоговой дать оценку происходящему.

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