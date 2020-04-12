Мир

Пандемия COVID-19: на всей территории США впервые в истории введен режим стихийного бедствия

Президент США Дональд Трамп, который раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения за неэффективную борьбу с пандемией коронавируса, объявил в стране режим масштабного бедствия.

Для этого президент подписал соответствующую декларацию, передает Fox News.

Подписанная декларация предоставляет финансирование местной власти и общественным организациям.

Штат Вайоминг стал последним из 50 американских штатов, где действует это положение.

Губернатор Вайоминга Марк Гордон считает, что хотя Вайоминг еще не дошел до той тяжелой ситуации, которая есть в некоторых штатах, но декларация поможет подготовить и мобилизовать ресурсы, когда они понадобятся.

В Белом доме отметили, что это первый раз, когда стихийное бедствие объявляется на всей территории Соединенных Штатов.

Напомним, США стали первой в мире страной, где число погибших от коронавирусной инфекции превысило 20 тысяч. Наибольшее количество смертей зафиксировано в Нью-Йорке — 8 тысяч 627.

Как сообщали «ФАКТЫ», в США от коронавируса умер гражданин Украины.

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