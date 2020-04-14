Общество и люди

Великая среда 2020: что нельзя делать в этот день, молитвы, приметы

Третий день Страстной недели, Великая среда, — один из важнейших дней седмицы. И у этого дня есть свои запреты, традиции и правила.

«ФАКТЫ» собрали для вас эти правила.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя предавать, обманывать, обижать, так как именно в среду Иуда решился на предательство Иисуса Христа.

Нельзя есть ничего жареного и вареного — только сырую пищу и без масла.

Наши предки верили, что это последний день Страстной седмицы, когда можно выносить мусор.

В эту среду еще и день памяти святого Тита, которому молились, чтобы решил финансовые вопросы. Говорят, святой Тит не любит людей, которые предаются унынью, поэтому нельзя грустить.

А еще нельзя шить и вышивать.

Что можно делать в этот день

Великая среда — день, когда убирают в доме и во дворе, украшают дом, готовят продукты к выпечке и даже пекут паски (пасхи, куличи).

Говорят, если бренчать мелочью в кармане в этот день, то год будет богатым.

Также в среду набирают воду и накрывают ее полотенцем, перекрестившись. Ночью в Чистый четверг этой водой обливаются.

В Страстную среду готовятся к Святой исповеди и молятся.

Молитвы

Леность свою осознаю, радуюсь каждому дню, прожитому во кресте. Велико мое покаяние. Даруй, Господи, страдания за нас принявший, спаси нас. Милость Твоя да распространится над челом каждого, войдет в души, смирит смятение и крик диавольский. Озарит светом небесным путь во тьме, да проведет нас путем безгреховным. Аминь

Также в Великую среду на литургии в последний раз произносится молитва преподобного Ефрема Сирина с тремя великими поклонами.

Кроме того, в этот день вспоминается жена-грешница, омывшая слезами и помазавшая драгоценным миром ноги Иисуса, приготовившая его так к погребению.

Ранее мы писали, как молиться дома в Страстную седмицу.

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