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Великая среда 2020: что нельзя делать в этот день, молитвы, приметы
Третий день Страстной недели, Великая среда, — один из важнейших дней седмицы. И у этого дня есть свои запреты, традиции и правила.
«ФАКТЫ» собрали для вас эти правила.
Что нельзя делать в этот день
Нельзя предавать, обманывать, обижать, так как именно в среду Иуда решился на предательство Иисуса Христа.
Нельзя есть ничего жареного и вареного — только сырую пищу и без масла.
Наши предки верили, что это последний день Страстной седмицы, когда можно выносить мусор.
В эту среду еще и день памяти святого Тита, которому молились, чтобы решил финансовые вопросы. Говорят, святой Тит не любит людей, которые предаются унынью, поэтому нельзя грустить.
А еще нельзя шить и вышивать.
Что можно делать в этот день
Великая среда — день, когда убирают в доме и во дворе, украшают дом, готовят продукты к выпечке и даже пекут паски (пасхи, куличи).
Говорят, если бренчать мелочью в кармане в этот день, то год будет богатым.
Также в среду набирают воду и накрывают ее полотенцем, перекрестившись. Ночью в Чистый четверг этой водой обливаются.
В Страстную среду готовятся к Святой исповеди и молятся.
Молитвы
Леность свою осознаю, радуюсь каждому дню, прожитому во кресте. Велико мое покаяние. Даруй, Господи, страдания за нас принявший, спаси нас. Милость Твоя да распространится над челом каждого, войдет в души, смирит смятение и крик диавольский. Озарит светом небесным путь во тьме, да проведет нас путем безгреховным. Аминь
Также в Великую среду на литургии в последний раз произносится молитва преподобного Ефрема Сирина с тремя великими поклонами.
Кроме того, в этот день вспоминается жена-грешница, омывшая слезами и помазавшая драгоценным миром ноги Иисуса, приготовившая его так к погребению.
Ранее мы писали, как молиться дома в Страстную седмицу.
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