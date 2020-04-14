Происшествия

Заместителя Кличко поймали на крупной взятке: фото и первые подробности громкого дела

Во вторник, 14 апреля, сотрудники СБУ провели обыски в Киевской горадминистрации и задокументировали вымогательство взятки первым заместителем председателя КГГА Николаем Поворозником.

ТСН, со ссылкой на свои источники, сообщает, что чиновник через посредника требовал взятку в размере 125 тысяч долларов за влияние на принятие решения о согласовании градостроительных условий и ограничений.

Сотрудники спецслужбы задержали посредника после получения 60 тысяч долларов США.

Кроме того, этот тандем намеревался получить от представителей другого объекта строительства 246 тысяч долларов США.

Напомним, сегодня в Киеве оперативники СБУ задержали мужчину, который представлялся «сотрудником Кабинета министров» и предлагал за деньги трудоустройство в органах государственной власти. Ранее на взятке попался сотрудник секретариата Кабмина.



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