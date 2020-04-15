Украина

Австрия поможет Буковине преодолеть коронавирус: что об этом известно

Черновицкая область, где накануне общая численность зараженных COVID-19 достигла более полутысячи человек, получит помощь от Австрии в преодолении эпидемии коронавируса.

Об этом заявил в видеообращении в Facebook глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.

По его словам, Австрия начала акцию «Красное-Белое-Красное», призванную предоставить необходимые средства для преодоления кризиса, вызванного COVID-19.

Координировать проект Посольство Австрии в Украине вместе с Торговым отделом Посольства и Каритас Австрии.

Между тем, количество подтвержденных за сутки случаев COVID-19 составило 43, всего в области 589 случаев короновирусные инфекции.

«43 новых случая инфицирования. Таким образом общее количество зараженных короновирусные инфекцией буковинцев достигла 589 человек «, — сказал Осачук.

В то же время в городской больнице Черновцов заканчиваются места для пациентов с COVID-19, поэтому больных будут размещать по двое в одной палате.

Об этом заявил в своем видеообращении мэр Черновцов Алексей Каспрук.

«У нас заканчиваются места в первой больнице. Предполагается, что на одну палату будет один пациент, зараженный коронавирусом или с подозрением», — сказал он.

По данным Каспрука, 47 палат из 50 уже заполнены, поэтому администрация больницы будет вынуждена размещать по два пациента на палату, а также увеличивать количество медицинского персонала.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по состоянию на утро вторника, 14 апреля, в Украине подтверждены 3372 случая COVID-19. Зафиксированы 98 случаев с летальным исходом и 119 случаев выздоровления пациентов.

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