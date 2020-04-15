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Пострадали главврач и чиновники: в Ровенской области за сутки зафиксировано 24 новых случая COVID-19
В Ровенской области, где неделю назад была зафиксирована вспышка коронавируса среди медиков, по состоянию на вечер вторника, 14 апреля, подтверждены 24 новых случая заболевания COVID-19, среди них руководство РГА и главврач местной ЦРБ.
Об этом сообщил председатель Ровенской ОГА, руководитель круглосуточного оперативного штаба по противодействию коронавируса Виталий Коваль.
По его информации, инфицированы:
- Восемь жителей Ровно;
- Шесть — Ровенского района (села Белая Криница, Квасилов, Рысвянка, Заря и Клевань);
- Двое из Костополя;
- Трое из Сарны и один из Сарненского района (с.Немовичи);
- Один из Рокитновского района (с. Кисоричи) и трое из пгт Рокитное.
«Среди них председатель РГА Виктор Минич, председатель районного совета Анатолий Кинчур и главный врач местной ЦРБ Олег Костюк», — добавил Коваль.
Также глава облгосадминистрации отметил, что возраст больных составляет от 20 до 81 года.
«Большинство инфицированных прямо или косвенно контактировали с ранее зафиксированными больными коронавирусом», — добавил Коваль.
Таким образом, в Ровенской области насчитывается 166 выявленных случаев заболевания COVID-19, а восемь человек выздоровели.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что по состоянию на утро вторника, 14 апреля, в Украине подтверждены 3372 случая COVID-19. Зафиксированы 98 случаев с летальным исходом и 119 случаев выздоровления пациентов.
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Пострадали главврач и чиновники: в Ровенской области за сутки зафиксировано 24 новых случая COVID-19
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