Украина

Пострадали главврач и чиновники: в Ровенской области за сутки зафиксировано 24 новых случая COVID-19

В Ровенской области, где неделю назад была зафиксирована вспышка коронавируса среди медиков, по состоянию на вечер вторника, 14 апреля, подтверждены 24 новых случая заболевания COVID-19, среди них руководство РГА и главврач местной ЦРБ.

Об этом сообщил председатель Ровенской ОГА, руководитель круглосуточного оперативного штаба по противодействию коронавируса Виталий Коваль.

По его информации, инфицированы:

Восемь жителей Ровно;

Шесть — Ровенского района (села Белая Криница, Квасилов, Рысвянка, Заря и Клевань);

Двое из Костополя;

Трое из Сарны и один из Сарненского района (с.Немовичи);

Один из Рокитновского района (с. Кисоричи) и трое из пгт Рокитное.

«Среди них председатель РГА Виктор Минич, председатель районного совета Анатолий Кинчур и главный врач местной ЦРБ Олег Костюк», — добавил Коваль.

Также глава облгосадминистрации отметил, что возраст больных составляет от 20 до 81 года.

«Большинство инфицированных прямо или косвенно контактировали с ранее зафиксированными больными коронавирусом», — добавил Коваль.

Таким образом, в Ровенской области насчитывается 166 выявленных случаев заболевания COVID-19, а восемь человек выздоровели.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по состоянию на утро вторника, 14 апреля, в Украине подтверждены 3372 случая COVID-19. Зафиксированы 98 случаев с летальным исходом и 119 случаев выздоровления пациентов.

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