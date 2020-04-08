26.91 / 27.37 28.89 / 29.65
Киев: +19
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

Симптомов не было: в Ровенской области зафиксировали вспышку коронавируса среди медиков

12:37 8 апреля 2020 798
Тест
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В среду, 8 апреля, в Ровенской области диагностировали 7 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом председатель Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль сообщил в своем Facebook.

По данным круглосуточного оперативного штаба противодействия коронавирусу при Ровенской ОГА, инфицированы 48-летняя жительница Ровно и медперсонал Сарненской Центральной районной больницы (ЦРБ): 5 медсестер и санитарка отделения анестезиологии и интенсивной терапии. Исследование проводилось методом ПЦР.

Выздоравливают двое пациентов Сарненской ЦРБ, у которых ранее обнаружили коронавирусную инфекцию. После проведенного лечения первый ПЦР-тест показал отрицательный результат. Сейчас делается повторное тестирование. При второго отрицательного результата пациенты будут считаться выздоровевшими от коронавируса.

Всего за время карантина в Ровенской области зафиксировали 51 случай COVID-19.

Ранее сообщалось, что первый случай коронавируса диагностировали в Херсоне.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Павлик и Репяхова

Полуголая невеста Виктора Павлика рассказала о странной привычке жениха (фото)

День ангела Ларисы

День ангела Ларисы: поздравления и открытки

Андрей Сатаненко

Умер знаменитый маг, участник «Битвы экстрасенсов»

Деньги

Пенсионеры начали получать компенсацию: кому положена прибавка

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер