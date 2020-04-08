Здоровье и медицина

Симптомов не было: в Ровенской области зафиксировали вспышку коронавируса среди медиков

В среду, 8 апреля, в Ровенской области диагностировали 7 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом председатель Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль сообщил в своем Facebook.

По данным круглосуточного оперативного штаба противодействия коронавирусу при Ровенской ОГА, инфицированы 48-летняя жительница Ровно и медперсонал Сарненской Центральной районной больницы (ЦРБ): 5 медсестер и санитарка отделения анестезиологии и интенсивной терапии. Исследование проводилось методом ПЦР.

Выздоравливают двое пациентов Сарненской ЦРБ, у которых ранее обнаружили коронавирусную инфекцию. После проведенного лечения первый ПЦР-тест показал отрицательный результат. Сейчас делается повторное тестирование. При второго отрицательного результата пациенты будут считаться выздоровевшими от коронавируса.

Всего за время карантина в Ровенской области зафиксировали 51 случай COVID-19.

Ранее сообщалось, что первый случай коронавируса диагностировали в Херсоне.

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