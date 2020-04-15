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На ферме в США живет двухголовый козленок, который ест сразу двумя ртами (фото, видео)
На ферме в американском штате Висконсин родился козленок-мутант, которого назвали Янус — в честь двуликого древнеримского божества. У него две головы и четыре глаза. Ест он сразу двумя ртами. И аппетит, как рассказывает хозяйка, у него хороший.
Фермерша Джоселин Нуэске говорит, что разводит коз шесть лет, но до сих пор не видела ничего подобного — хотя ежегодно у них на ферме рождается около 700 козлят.
Обычно подобные мутанты нежизнеспособны. Однако Янус чувствует себя неплохо и сейчас учится ходить. Хозяйка заботится малыше и надеется, что он выживет. «Мы делаем все, что в наших силах, чтобы он был сильным и здоровым», — говорит она.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что двухголовый теленок-мутант шокировал жителей деревни.
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