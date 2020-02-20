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Двухголовый теленок-мутант шокировал жителей деревни (фото, видео)
После того, как в Таиланде родился щенок-циклоп, стало известно о мутанте, который появился на свет в одной из деревень на юге Индии. Хозяин-фермер и его соседи-односельчане были шокированы, когда одна из коров родила двухголового теленка.
Необычный малыш, у которого четыре глаза, два рта, но только одна пара ушей, быстро стал туристической достопримечательностью. Поскольку у теленка два языка, он не может самостоятельно пить материнское молоко. Заботливый фермер выкармливает его из бутылочки.
В настоящее время корова и ее детеныш, как сообщает издание The Mirror, чувствуют себя нормально. Но пока неизвестно каковы шансы двухголового теленка на долгую жизнь. Чаще всего подобная аномалия сопровождается серьезным изменением внутренних органов.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Индии родился козленок-мутант с «человеческим лицом».
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.