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Выдавала себя за прокурора: дерзкая мошенница выманила у киевлян 4 миллиона гривен
Киевской прокуратурой № 5 сообщено о подозрении 34-летней киевлянке, которая завладела суммой около 4 миллионов гривен, обманывая доверчивых киевлян.
Безработная мошенница представлялась сотрудницей ГПУ, у которой муж работает в Службе безопасности. Семья якобы очень состоятельная и имеет большие возможности. Она убеждала киевлян, что благодаря своим связям, может помочь приобрести со скидкой элитные автомобили, технику Apple, туристические путевки и так далее.
После получения денег, аферистка обещала в течение месяца выполнить заказ. В действительности же распоряжалась средствами по своему усмотрению.
Следствие установило, что на протяжении января-июля 2019 года жертвами мошенницы стали 9 человек.
Следственные действия продолжаются. Устанавливаются сообщники подозреваемой и другие эпизоды мошенничества. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в Киеве оперативники СБУ задержали мошенника, который представлялся «сотрудником Кабинета министров» и предлагал за деньги трудоустройство в органах государственной власти.
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