Мир

11-летняя девочка выронила с балкона яблоко, которое попало в младенца и отправило его в кому

В китайском городе Дунгуань 11-летняя девочка выбросила с балкона 24-го этажа яблоко. По несчастливой случайности плод попал в трехмесячного младенца, которого держала на руках гулявшая возле дома бабушка. Малышка по имени Тонгтонг с тяжелой травмой головы и переломами черепа была в бессознательном состоянии доставлена в больницу. Ей срочно сделали операцию, чтобы остановить кровотечение в головном мозге. Тонгтонг впала в кому. Как пишет издание The Sun, врачи сказали, что, даже если ребенок придет в себя, правая сторона ее мозга может быть клинически мертва. По некоторым данным, девочка в настоящее время парализована.

Ответственность за случившееся пообещал взять на себя отец девочки. Он передал родителям Тонгтонг 3800 долларов (хотя больничные счета уже превысили 18 тысяч долларов). Мужчина утверждает, что его дочь пыталась накормить собаку, и уронила яблоко случайно. В момент происшествия она была дома одна. Полиция вышла на след виновницы, исследовав ДНК, следы которого остались на фрукте.

Суд постановил, что отец девочки должен выплатить семьей пострадавшего ребенка в общей сложности около 262 тысяч долларов компенсации.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что дедушку, который случайно выронил внучку из окна круизного судна с высоты 47 метров, судят за убийство.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter