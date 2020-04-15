27.08 / 27.48 29.29 / 29.99
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Карантин могут ослабить после 24 апреля: Ляшко назвал условие

9:36 15 апреля 2020 450
карантин
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Если Украине удастся пережить пасхальные праздники без нарушений карантина, после которых не будет всплеска заболеваний коронавирусом, то учитывая динамику европейских стран, у нас начнется послабление карантинных ограничений.

Об этом в интервью журналу «Новое время» рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, озвучив дату 24 апреля.

«Посмотрим, что будет через пять-семь дней после Пасхи, когда будет наибольшее число инфицированных, если люди не будут придерживаться карантина. А после этого будем принимать решение», — сказал Ляшко.

По его словам, если люди начнут массово все нарушать на Пасху, то может быть огромный всплеск COVID-19, симптомы которого появляются на пятый-седьмой день.

Напомним, ранее Ляшко уже называл дату 24 апреля как начало выхода из карантина, а пик заболеваемости прогнозировал на 17 апреля.

Как сообщали «ФАКТЫ», по данным МОЗ, на утро 15 апреля в Украине подтверждены 3764 случая COVID-19. Зафиксированы 108 случаев с летальным исходом и 143 случая выздоровления пациентов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Сломанный нож

После десятого удара нож сломался: под Одессой зверски убита 90-летняя женщина

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

монастырь в Полтаве

В Полтаве ввели штрафы для тех, кто на Пасху придет в церкви

катастрофа МАУ

Катастрофа МАУ: Иран предлагает Украине отказаться от претензий

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер