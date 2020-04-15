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Карантин могут ослабить после 24 апреля: Ляшко назвал условие
Если Украине удастся пережить пасхальные праздники без нарушений карантина, после которых не будет всплеска заболеваний коронавирусом, то учитывая динамику европейских стран, у нас начнется послабление карантинных ограничений.
Об этом в интервью журналу «Новое время» рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, озвучив дату 24 апреля.
«Посмотрим, что будет через пять-семь дней после Пасхи, когда будет наибольшее число инфицированных, если люди не будут придерживаться карантина. А после этого будем принимать решение», — сказал Ляшко.
По его словам, если люди начнут массово все нарушать на Пасху, то может быть огромный всплеск COVID-19, симптомы которого появляются на пятый-седьмой день.
Напомним, ранее Ляшко уже называл дату 24 апреля как начало выхода из карантина, а пик заболеваемости прогнозировал на 17 апреля.
Как сообщали «ФАКТЫ», по данным МОЗ, на утро 15 апреля в Украине подтверждены 3764 случая COVID-19. Зафиксированы 108 случаев с летальным исходом и 143 случая выздоровления пациентов.
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