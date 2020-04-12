Пик заболеваемости ожидаем 17 апреля, а из карантина можем начать выходить уже 24-го, — Ляшко

Украина

Согласно оптимистичному сценарию развития коронавирусной инфекции, по которому сейчас движется Украина, пик заболевания COVID-19 придется приблизительно на 17 апреля.

Если украинцы будут придерживаться карантинных мероприятий и не станут нарушать их, ожидается положительная динамика и с 24-го апреля страна может начать выходить из карантина. Среди первых послаблений, возможно, будет разрешено гулять в парках.

Об этом в интервью «Левому берегу» рассказал заместитель главы Минздрава, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, в минздраве есть несколько прогнозов — оптимистический и более пессимистический. Они базируются на показателях ученых из Великобритании. Эти прогнозы показывают, что соблюдение самоизоляции позволит на 70% снизить динамику заболеваемости.

«Но динамика может быть разная. Это новый вид возбудителя, он может повести себя неожиданно. Сейчас мы накладываем наш сценарий на тот сценарий, который был в европейских странах, и четко видим, что благодаря тому, что ввели превентивные меры, от 100 до 1000 случаев мы шли больше дней, чем, например, Италия. От 1000 до 10 000 тоже идем медленнее, увидим, как дойдет», — уточнил санврач.

Ляшко отметил, что по расчетам, при 2% инфицированного населения украинская система здравоохранения безболезненно справится с тем количеством больных, которые будут поступать в отделения интенсивной терапии. Если же будет 10% и более, может возникнуть коллапс медицинской системы.

Вместе с тем, сейчас в Украине ожидается существенный рост количества выявленных случаев коронавирусной болезни. Это произойдет в связи с изменением алгоритмов тестирования. Сейчас ПЦР -тесты делают всем больным пневмонией, всем людям с лихорадкой и всем контактным лицам.

«В то же время мы надеемся, что люди будут все же придерживаться карантина и на Пасхальные праздники не пойдут в церковь, не будут ходить семья к семье, и нам удастся сдержать распространение коронавирусной болезни. От этого будет многое зависеть», — заявил медик.

Напомним, по данным на 09:30 12 апреля, в Украине подтверждены 2777 случаев COVID-19. Зафиксированы 83 случая с летальным исходом и 89 случаев выздоровления пациентов.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина начнет выходить из карантина в середине мая.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter