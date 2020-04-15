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Украина

Придется подождать: появился печальный прогноз по срокам окончания карантина в Украине

11:19 15 апреля 2020 957
полиция
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Учитывая то, что за прошедшие сутки в Украине официально подтверждены 392 случая инфицирования коронавирусом (что является антирекордом), говорить о выходе из карантина пока рано. Такое мнение на брифинге озвучил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам министра, механизм выхода из карантина будет проходить после анализа опыта различных стран, учитывая украинскую специфику.

«Конечно, мы рассматриваем варианты выхода. Мы рассматриваем, при каких условиях это возможно. Могу сказать: это возможно только тогда, когда мы будем видеть постоянное снижение заболеваемости COVID-19», — сказал Степанов.

По состоянию на 9:00 15 апреля в Украине 3764 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациента выздоровели.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко называл дату 24 апреля в качестве начала ослабления карантинных ограничений.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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