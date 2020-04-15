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Новая волна сепаратизма или шаг к диктатуре: озвучены тревожные сценарии для Украины
Непрофессионализм команды президента Зеленского и неготовность нынешних политиков и чиновников эффективно управлять государством, особенно на фоне пандемии коронавируса и начавшегося экономического кризиса, может привести к региональному экономическому сепаратизму. Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявил руководитель стратегической группы SOFIA, известный политолог и философ Андреей Ермолаев.
Ученый считает, что будет расти авторитет местных властей, которые пользуются сейчас большим признанием людей, чем центральная власть.
«В условиях, когда страх и негативные ожидания зашкаливают, людей будет больше заботить защищенность и обеспеченность в своем регионе, городе, в своих „малых родинах“. А значит, местечковый патриотизм, замешанный на консервативных идеях „чужого не треба, і свого не віддамо“ будет востребован как никогда», — отмечает Ермолаев.
По его мнению, процесс будет стихийно набирать обороты накануне будущих местных выборов. Растерянность «слуг народа», некомпетентность министров и других управленцев постоянно раскачивает «лодку власти» в центре. А в регионах увереннее чувствуют себя местные элиты.
«Таким образом кризис центральной власти может привести к стихийной новой волне регионализации», — уточняет он.
Альтернативой этому Ермолаев считает создание переходной «полудиктатуры» — укрепление слабого президента несколькими авторитарными руководителями, которую можно представить обществу как «правительство спасения», «совет по безопасности».
Открытый переворот в Украине ученый считает, маловероятным, отмечая, что в обществе нет запроса на «ГКЧП по-украински». Кроме того, он не видит фигур в украинской политике, которые бы могли пойти на такой шаг.
Однако украинское общество, отмечает Ермолаев, хочет порядка и авторитетного руководителя. Если в ближайшее время Зеленский сам не начнет менять ситуацию, то ему придется опереться на силовые структуры и административно-силовой ресурс.
Напомним, в первой части интервью Андрей Ермолаев рассказал об украинском феномене — «кумократии» и о том, какие трансформации могут случиться с обществом вследствие пандемии и экономического кризиса.
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