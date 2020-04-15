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Звезда сериала «Школа» выпустила клип о расставании: поклонники плачут (видео)
Звезда сериала «Школа» Анна Тринчер, которая ранее заявила о расставании со своим возлюбленным и коллегой Богданом Осадчуком, выпустила эмоциональный клип.
Клип на песню «ШИЗИЛЮБОВЬ» заставил поклонников Анны плакать.
«Просто мурашки по коже, ты так прониклась песней. Жаль, конечно, что вы больше не вместе с Бодей, такие милые были, но это жизнь», «Боже, прям мурашки по коже… Жалко тебя!!!: Все будет хорошо», «Песня шикарная. Тронула до души, сейчас реву не могу успокоиться, спасибо тебе», — пишут поклонники Тринчер.
Сама Анна верит, что «эта песня найдёт местечко в сердце каждого, кто любил». Она также поблагодарила поклонников за письма, которыми они поддерживают свою любимицу.
Напомним, что Анна и Богдан встречались два года. В интервью «ФАКТАМ» Тринчер откровенно рассказывала о романе с Осадчуком и общих планах.
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