У Зеленского рассказали о дате нового обмена пленными

Украина



Информацию украинского омбудсмена Людмилы Денисовой об очередном обмене удерживаемыми лицами уже на этой неделе подтвердили в Офисе президента Украины, не назвав конкретной даты.

«…очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц действительно готовится. Идут последние согласования по списку и по логистике. Именно освобождение будет происходить в ближайшее время. Дата постоянно уточняется», — говорится в сообщении ОП.

Чиновники опровергли информацию СМИ о том, что возвращение идет уже сейчас.

«К большому сожалению, взаимное освобождение сложное и требует дополнительных согласований. К тому же на этот раз процесс осложняется тем, что освобождение происходит на фоне карантина и поэтому требует обязательной предварительной организации обсервации для наших граждан, которых мы забираем», — уточнили в Офисе.

Ранее появилась информация от ОБСЕ о том, что обмен пленными произойдет до Пасхи.

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