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У Зеленского рассказали о дате нового обмена пленными
Информацию украинского омбудсмена Людмилы Денисовой об очередном обмене удерживаемыми лицами уже на этой неделе подтвердили в Офисе президента Украины, не назвав конкретной даты.
«…очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц действительно готовится. Идут последние согласования по списку и по логистике. Именно освобождение будет происходить в ближайшее время. Дата постоянно уточняется», — говорится в сообщении ОП.
Чиновники опровергли информацию СМИ о том, что возвращение идет уже сейчас.
«К большому сожалению, взаимное освобождение сложное и требует дополнительных согласований. К тому же на этот раз процесс осложняется тем, что освобождение происходит на фоне карантина и поэтому требует обязательной предварительной организации обсервации для наших граждан, которых мы забираем», — уточнили в Офисе.
Ранее появилась информация от ОБСЕ о том, что обмен пленными произойдет до Пасхи.
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