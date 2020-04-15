Украина

В Николаеве первым пациентом с коронавирусом стал ребенок

В Николаеве первым зарегистрированным пациентом с положительным результатом анализа на коронавирус оказалась 6-летняя девочка. Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич на своей странице в Facebook. Двое николаевцев (супружеская пара), заболевших ранее, не вошли в статистику, так как их вылечили в Киеве.

«14 апреля в детскую больницу поступил 6-летний ребенок с диагнозом пневмония, — написал мэр Николаева. — Девочке был проведен тест на ПЦР, и оказалось инфицирование COVID-19. Состояние — средней тяжести.

Госпитализация ребенка проходила по алгоритму, предоставленному Минздравом. Девочка находится в отдельном боксе. На данный момент организуется направление пациента в инфекционную больницу.

Сейчас определяется круг контактных лиц, и проводятся все противоэпидемические мероприятия", — сообщил Александр Сенкевич.

По состоянию на 9:00 15 апреля в Николаеве это единственный случай заражения.

Как сообщают местные власти, всего в Николаевской области, единственной в Украине, где долго не было случаев заболевания, на 15 апреля уже выявлено 22 инфицированных. 20 из них — в Вознесенском районе и один — в городе Южноукраинск.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что больше половины зараженных не имеют симптомов.

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