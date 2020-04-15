Не оправдал доверия: Кабмин сменил временного руководителя «Укрзалізниці»

Украина

В среду, 15 апреля, на заседании правительства уволили Желько Марчека с должности главы правления «Укрзалізниці» и исключили его из состава членов правления. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, которого собирались сместить с должности, в том числе и из-за проблем в «Укрзалізниці».

Криклий уточнил, что у Марчека не было стратегии развития компании, рейтинговое агентство изменило прогнозы в сторону негативных после его действий, вагонный парк простаивал, кредиты не реструктуризировали, к оптимизации так и не подошли. Кроме того, министр был недоволен «странными кадровыми решениями» бывшего главы УЗ.

«Ближайшие приоритеты — стабилизация деятельности стратегического предприятия и выход из коронакризиса и конечно проведение честного конкурса на должность главы „Укрзалізниці“. Украинская железная дорога должна быть одной из лучших в европейском регионе. Для этого нам нужен честный и профессиональный руководитель, который станет локомотивом для предприятия», — написал министр в Facebook.

Временно исполняющим обязанности председателя правления компании назначен Иван Юрик. С июня 2019 года он возглавлял стратегическое направление по привлечению инвестиций и работе с потенциальными инвесторами «Укрзалізниці».

Иван Юрик, фото epravda

Напомним, пассажиры неоднократно возмущались ужасным сервисом «Укрзалізниці» и неоправданной дороговизной билетов.

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