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Не оправдал доверия: Кабмин сменил временного руководителя «Укрзалізниці»
В среду, 15 апреля, на заседании правительства уволили Желько Марчека с должности главы правления «Укрзалізниці» и исключили его из состава членов правления. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, которого собирались сместить с должности, в том числе и из-за проблем в «Укрзалізниці».
Криклий уточнил, что у Марчека не было стратегии развития компании, рейтинговое агентство изменило прогнозы в сторону негативных после его действий, вагонный парк простаивал, кредиты не реструктуризировали, к оптимизации так и не подошли. Кроме того, министр был недоволен «странными кадровыми решениями» бывшего главы УЗ.
«Ближайшие приоритеты — стабилизация деятельности стратегического предприятия и выход из коронакризиса и конечно проведение честного конкурса на должность главы „Укрзалізниці“. Украинская железная дорога должна быть одной из лучших в европейском регионе. Для этого нам нужен честный и профессиональный руководитель, который станет локомотивом для предприятия», — написал министр в Facebook.
Временно исполняющим обязанности председателя правления компании назначен Иван Юрик. С июня 2019 года он возглавлял стратегическое направление по привлечению инвестиций и работе с потенциальными инвесторами «Укрзалізниці».
Напомним, пассажиры неоднократно возмущались ужасным сервисом «Укрзалізниці» и неоправданной дороговизной билетов.
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