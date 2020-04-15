- 16:52 IELTS-тест для поступления в зарубежные учебные заведения: требования, подготовка, экзамен
- 16:47 ФСБ заявила о поимке "украинских диверсантов", готовивших теракты в Крыму
- 16:43 Крымская правозащитная группа считает, что Людмила Денисова не может возглавлять Офис омбудсмена
- 16:37 Карантин — не каникулы: сеть в восторге от забавного ролика украинских учителей
- 16:37 В Риме умерла звезда знаменитого сериала "Спрут"
- 16:32 Въезжающим в Киев будут измерять температуру: где расположены контрольные посты (карта)
- 16:27 В Киеве откроют пункты приема использованных медицинских масок
- 16:24 Стыдоба: в Беларуси на ТВ опозорились с шутками о коронавирусе
- 16:12 Ослаблять карантин нужно с садов, школ и запуска общественного транспорта, — Виталий Нестор
- 16:05 Минздрав требует от украинцев перестать лечить зубы во время карантина
- 16:03 В Украине возьмут под госконтроль цены на основные продукты питания: что об этом известно
- 16:02 Карьерный успех и бытовые неурядицы: гороскоп на 16 апреля для всех знаков зодиака
ФСБ заявила о поимке "украинских диверсантов", готовивших теракты в Крыму (видео)
Оккупанты сообщили о задержании в Крыму «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове. Ранее сообщалось о задержанном в России нацгвардейца, который был в отпуске и вовремя не вернулся в часть.
Так, в ФСБ сообщают о взятом под стражу украинце и находящейся под домашним арестом гражданке России — военнослужащей, которой вменяют госизмену и шпионаж. Ее якобы завербовала украинская разведка, и она в 2017—2018 годах передавала «доверенные ей по службе сведения, составляющие государственную тайну». А украинцу инкриминируют «шпионскую деятельность по заданию украинской спецслужбы».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ФСБ заявляли о задержании крымчанина, который якобы по «заданию спецслужб Украины» обустроил «схрон с боеприпасами и взрывчатыми веществами».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.