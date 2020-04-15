27.09 / 27.45 29.27 / 29.92
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

ФСБ заявила о поимке "украинских диверсантов", готовивших теракты в Крыму (видео)

16:47 15 апреля 2020 363
ФСБ
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Оккупанты сообщили о задержании в Крыму «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове. Ранее сообщалось о задержанном в России нацгвардейца, который был в отпуске и вовремя не вернулся в часть.

Так, в ФСБ сообщают о взятом под стражу украинце и находящейся под домашним арестом гражданке России — военнослужащей, которой вменяют госизмену и шпионаж. Ее якобы завербовала украинская разведка, и она в 2017—2018 годах передавала «доверенные ей по службе сведения, составляющие государственную тайну». А украинцу инкриминируют «шпионскую деятельность по заданию украинской спецслужбы».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ФСБ заявляли о задержании крымчанина, который якобы по «заданию спецслужб Украины» обустроил «схрон с боеприпасами и взрывчатыми веществами».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Микеле Плачидо и Патрисия Милларде

В Риме умерла звезда знаменитого сериала "Спрут"

Карантин

Минздрав требует от украинцев перестать лечить зубы во время карантина

беларусь

Стыдоба: в Беларуси на ТВ опозорились с шутками о коронавирусе (видео)

монастырь в Полтаве

В Полтаве ввели штрафы для тех, кто на Пасху придет в церкви

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер