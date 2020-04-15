ФСБ заявила о поимке "украинских диверсантов", готовивших теракты в Крыму (видео)

Украина

Оккупанты сообщили о задержании в Крыму «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове. Ранее сообщалось о задержанном в России нацгвардейца, который был в отпуске и вовремя не вернулся в часть.

Так, в ФСБ сообщают о взятом под стражу украинце и находящейся под домашним арестом гражданке России — военнослужащей, которой вменяют госизмену и шпионаж. Ее якобы завербовала украинская разведка, и она в 2017—2018 годах передавала «доверенные ей по службе сведения, составляющие государственную тайну». А украинцу инкриминируют «шпионскую деятельность по заданию украинской спецслужбы».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ФСБ заявляли о задержании крымчанина, который якобы по «заданию спецслужб Украины» обустроил «схрон с боеприпасами и взрывчатыми веществами».

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