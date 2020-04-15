У Путина возникли проблемы с посевной кампанией: почему это опасно для Украины

Мир

Серьезные карантинные меры вызвали проблемы в экономике многих стран. Неприятности возникли в том числе и у России, развязавшей войну против Украины. Аналитик Юрий Федоренко отмечает, что россияне испытывают трудности с посевной, однако эхо этих проблем может задеть и Украину. Напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Путин запретил украинцам владеть землей в Крыму, что в Украине приравняли к военному преступлению.

«Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев во время совещания президента Владимира Путина с членами правительства 1 апреля заверил, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, каких-либо значительных проблем при проведении посевной нет. „Объявленные в РФ выходные из-за пандемии не распространяются на работников сельского хозяйства“, — заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, посвященной началу весенних полевых работ, первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. 4 апреля Дмитрий Патрушев подписал документ, который позволяет начать посевные работы. Однако бумага носит лишь рекомендательный характер. Все вроде бы под контролем. Но… Несмотря на заявления чиновников Кремля о том, что посевная кампания в РФ никак не пострадает от карантина в связи с COVID-19, в южных регионах уже начались проблемы. Сельхозпроизводители говорят о трудностях с получением разрешений на работу для фермеров и пропусков для техники. Кроме того, появляются жалобы на невозможность получить короткие кредиты для финансирования посевной кампании из-за перехода сотрудников банков на удаленный режим работы», — пишет эксперт.

Он обратил внимание на слова директора крупного агрохолдинга «Совэкон» Андрея Сизова о том, что в Краснодарском крае лимит пропусков — для юридических лиц их считаные единицы. В результате сотни работников не могут выйти на работу. Кроме того, формат пропусков меняется чуть ли не каждые два дня. В итоге, добавляет он, огромные ресурсы отвлекаются на получение новых документов.

«Еще серьезнее проблемы у малых агрофирм и фермерских хозяйств. После объявления нерабочих дней и режима самоизоляции аграрии по всей стране остались без семян и саженцев, поскольку компании, производящие и реализующие продукцию, не имеют возможности работать в условиях пандемии. Ассоциация независимых семенных компаний уже направила обращение с просьбой внести эти товары в список предметов первой необходимости к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву», — подчеркнул аналитик.

Он отметил, что для многих россиян в условиях кризиса посадка семян жизненно необходима. «Люди практически не могут их купить. Все магазины закрыты. Доступны только интернет-продажи. Но не все пенсионеры готовы покупать посадочный материал таким образом. Склады имеют право работать, а фасовочные цеха нет. Есть проблемы с упаковкой семян. Рабочим семенных производств приходится трудиться на дому, нет контроля и снижается объем», — пишет Федоренко.

«Еще одна вопиющая проблема — запрет на въезд для иностранцев и сложности с их перемещением по России. Это может стать причиной дефицита рабочей силы для сезонных сельскохозяйственных работ. С проблемой сбора урожая уже столкнулись производители ягод и овощей, такой же риск существует для садоводов и картофельных хозяйств. С 18 марта по 1 мая правительство запретило въезд в Россию иностранным гражданам и лицам без гражданства. При этом ограничиться местными жителями участникам рынка не удастся: для уборки нужно 20 человек на 1 га, а многие фермы значительно удалены от населенных пунктов. В центральной России проблема с сезонными рабочими возникнет в начале июня. С проблемой также столкнулись производители овощей, фруктов и грибов. При сборе урожая овощей с открытого грунта и картофеля осенью также используется труд сезонных рабочих», — аргументирует специалист.

«Обеспечение полноценной работой аграриев — вопрос выживания не только крупных производителей, агрофирм и фермерских хозяйств, но и простых россиян. Поэтому срыв посевной и практически невозможная плодотворная работа отдельных отраслей АПК ставит под угрозу экономическую и социальную стабильность России. И это чревато не только дестабилизацией внутренней ситуации нашего „соседа“. К сожалению, исторически подтвержден рост агрессивных намерений Кремля в условиях обострения внутренней ситуации в стране. Экономический спад, рост безработицы и повышение цен на социально значимые категории продуктов, к которым, в первую очередь, относятся продукты АПК, может привести к очередной попытке „поиска виновных“ и отвлечения внимания населения методами внешней экспансии. А мы знаем, что ради сохранения власти Кремль готов пойти на любые шаги», — озвучил свой прогноз аналитик.

Тем временем в Италии разгорелся очередной скандал, связанный с российской гумпомощью.

.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter