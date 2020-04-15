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Украина

В Главном управлении разведки отреагировали на задержание в Крыму "украинских шпионов"

23:11 15 апреля 2020 25
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Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Задержание российской ФСБ неких «украинских диверсантов» в оккупированном Крыму — это ответ на поимку Украиной предполагаемого российского агента. С таким заявлением выступило Главное управление разведки Минобороны Украины.

«Считаем, что это провокационный, сфабрикованный ответ ФСБ на вчерашнее задержание Службой безопасности Украины российского шпиона», — заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк Укринформу.

А представительство президента Украины в АРК считает, что оккупационная администрация в Крыму в очередной раз устраивает провокации и незаконные преследования. Цель таких российских провокаций — дискредитация Украины в глазах мирового сообщества.

Напомним, российская ФСБ заявила, что якобы выявила в Крыму украинскую «агентурную группу». Группа состояла из мужчины и женщины. Украинца увезли в Москву в СИЗО «Лефортово». Женщину поместили под домашний арест.

Днем ранее СБУ сообщила о задержании генерал-майора Валерия Шайтанова. Офицера СБУ подозревают в работе на российскую ФСБ и в планировании терактов. Шайтанова арестовали, ближайшие два месяца он проведет в следственном изоляторе СБУ.

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