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Среди зараженных – четыре священнослужителя: на Буковине подтвердили еще 73 случая инфицирования COVID-19
В Черновицкой области, которой Австрия окажет помощь в преодолении коронавируса, в среду, 15 апреля, официально подтверждено еще 73 случая заражения коронавирусом.
Об этом сообщил в видеообращении глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.
Общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 662 человека.
«За сегодняшний день мы имеем установленных 73 новых случаев заражения Коронавирусная инфекцией. Таким образом общее количество инфицированных буковинцев состоянию на 15 апреля составляет 662 человека», — сказал губернатор.
По его словам, среди 73 больных COVID-19 четверо священников. Они уже проинформированы о положительном результате тестирования, но при этом, отметил Осачук, один из заболевших «всячески пытается отбросить и не принять эту информацию», утверждая, что результаты лабораторного исследования ложные, он «не согласен с этим» и собирается в четверг пойти в храм и проводить богослужения.
Напомним, что священники Православной церкви Украины рекомендуют оставаться дома и посмотреть праздничную церемонию онлайн. Что касается пасхальных яств, то Церковь рекомендует либо купить уже освященные паски, либо освятить их самостоятельно. «Если вы живете в большом городе и не успели приобрести освященную паску, то вы можете самостоятельно обрызгать ее освященной водой. Сделать это нужно в праздничный день после прочтения молитв о благословении в храмах», — обратились к пастве в ПЦУ.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на утро среды, 15 апреля, в Украине подтверждены 3764 случая COVID-19. Зафиксированы 108 случаев с летальным исходом и 143 случая выздоровления пациентов.
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