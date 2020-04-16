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Украина

Весь персонал заразился коронавирусом: в Киеве закрыли больницу

3:56 16 апреля 2020 192
Коронавирус больница
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Эпидемия коронавируса наносит массированный удар по медицинскому персоналу не только в регионах страны, но и в столице.

Так, в Киеве по причине внезапной вспышки COVID-19 закрылась Городская клиническая больница № 6.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет «Обозреватель».

По данным издания, у всего персонала неврологии, кардиологии и терапии подтвердилось наличие инфекции после ПЦР-тестов. Точное количество пациентов и состояние здоровья инфицированных пока что неизвестны.

Отмечается, что данное медучреждение расположено на территории так называемого Медгородка на проспекте Любомира Гузара.

Столичные власти эту информацию пока официально не комментировали.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на утро среды, 15 апреля, в Украине подтверждены 3764 случая COVID-19. Зафиксированы 108 случаев с летальным исходом и 143 случая выздоровления пациентов. В Киеве зафиксировано 612 случаев инфицирования коронавирусом, за прошедшие сутки заболел 61 киевлянин.

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