Украина

Большинство заболевших – медики: на Тернопольщине бьют тревогу из-за нехватки тестов на коронавирус

В Тернопольской области возросло количество зараженных коронавирусом медработников, большинство из них — медики из Монастырисского района, где первым заболел священник.

На 9 часов утра 28.03.2020 в Монастырисском районе заболели уже 36 человек. В их числе 7 врачей, 8 медсестер, 6 санитарок, 2 госслужащих, 1 священник, 1 заведующий детсадом и 1 ребенок. Об этом в Facebook сообщил зампредседателя Монастырисской РГА Павел Дронь.

По его словам, в области не хватает тестов на коронавирус.

Большинство медиков лечится дома, в больнице в тяжелом состоянии двое — медсестра и врач.

Напомним, чтобы предотвратить распространение болезни, выезды и въезды в Монастырисский район в настоящее время заблокированы полицейскими постами с трех сторон. Всех, кто контактировал с заболевшим священником, призвали самоизолироваться и обращаться в скорую или полицию.

Скончавшегося 25 марта от коронавируса 68-летнего жителя села Ковалевка Монастырисского района похоронили ночью в герметическом пакете. На церемонии не присутствовал даже священник.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Кременецком районе Тернопольской области коронавирусом заразился полуторагодовалый ребенок. Он вместе с родителями находится в больнице Тернополя.

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