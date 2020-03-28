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Большинство заболевших – медики: на Тернопольщине бьют тревогу из-за нехватки тестов на коронавирус
В Тернопольской области возросло количество зараженных коронавирусом медработников, большинство из них — медики из Монастырисского района, где первым заболел священник.
На 9 часов утра
По его словам, в области не хватает тестов на коронавирус.
Большинство медиков лечится дома, в больнице в тяжелом состоянии двое — медсестра и врач.
Напомним, чтобы предотвратить распространение болезни, выезды и въезды в Монастырисский район в настоящее время заблокированы полицейскими постами с трех сторон. Всех, кто контактировал с заболевшим священником, призвали самоизолироваться и обращаться в скорую или полицию.
Скончавшегося 25 марта от коронавируса 68-летнего жителя села Ковалевка Монастырисского района похоронили ночью в герметическом пакете. На церемонии не присутствовал даже священник.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Кременецком районе Тернопольской области коронавирусом заразился полуторагодовалый ребенок. Он вместе с родителями находится в больнице Тернополя.
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