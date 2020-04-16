Мир

В США назвали "нулевого пациента", с которого началось распространение коронавируса во всем мире

Распространение коронавируса в мире началось с «нулевого пациента», которым стал сотрудник лаборатории вирусологии в Ухане.

Об этом пишет со ссылкой на «многочисленные источники» американский телеканал Fox News, передает ТАСС.

По информации телеканала, китайские власти на ранних стадиях распространения инфекции знали о том, что вирус передался одному из сотрудников лаборатории от летучей мыши. Утверждается, что впоследствии этот научный сотрудник стал его разносчиком среди жителей Уханя.

Телеканал отмечает, что, по его информации, деятельность указанной лаборатории была направлена на то, чтобы «продемонстрировать равенство Китая с Соединенными Штатами или даже превосходство над ними в выявлении вирусов и борьбе с ними». При этом источники Fox News указывают, что появление вируса не было следствием разработки биологического оружия.

Напомним, что президент США Дональд Трампа в среду вечером на брифинге для журналистов в Белом доме не стал ни подтверждать, ни опровергать информацию о том, что коронавирус имеет естественное происхождение, и что из-за нарушения правил техники безопасности «нулевым пациентом» стала практикантка лаборатории вирусологии в Ухане, которая затем заразила своего молодого человека, который затем принес инфекцию на один из местных рынков. И откуда впоследствии и началось масштабное распространения нового коронавируса.

«Этого я говорить не хочу. Но скажу, что мы все больше слышим эту историю. Посмотрим <…> Мы весьма тщательно изучаем эту ужасную ситуацию», — сказал президент США.

Он также отказался уточнять, обсуждал ли с председателем КНР Си Цзиньпином обеспокоенность Госдепартамента США относительно якобы ненадлежащих мер предосторожности в упомянутой лаборатории. «Не хочу обсуждать, о чем я с ним говорил относительно лаборатории. Просто не хочу это обсуждать. Это неуместно», — заявил Трамп.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что ученые Университета Оттавы в Канаде пришли к выводу, что пандемия COVID-19 была вызвана переходом вируса SARS-CoV-2 от летучих мышей к человеку, и что это произошло благодаря бродячим собакам, которые могли стать промежуточными хозяевами коронавируса.

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