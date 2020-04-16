Выпустил десяток ракет: в сети показали уничтожение вражеского ПТРК на Донбассе (видео)

Украина

В сеть выложили видео ликвидации бойцами ВСУ позиции боевиков на Донбассе, с которой противник обстреливал подразделения ООС из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК). Ранее сообщалось об обстрелах боевиками опорных пункты ВСУ в районе Славного, Широкино, Песок, Голубовского, Новотошковского, Новозвановки и гибели украинского воина.

В Фонде «Повернись живим», на страничке которого в социальных сетях разместили видео, уточняют, что эти кадры «были сняты не сегодня», однако дату и место съемки не называют.

«В течение нескольких недель из ПТРК выпустили около десяти ракет, ни одна из которых, к счастью, не попала. Благодаря удачным действиям наших военных удалось обнаружить и уничтожить вражеского стрелка», — говорится в комментарии к видео.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в районе населенного пункта Красногоровка на Донбассе боевики попытались уничтожить машину с украинскими журналистами, сбросив с беспилотника заряд ВОГ-17, упавший буквально в метре от автомобиля.

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