Украина

Боевики обстреляли из гранатометов украинские позиции на Луганщине: один боец ВСУ погиб

В большой христианский праздник, Вербное воскресенье, в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе погиб украинский военнослужащий.

«Командование объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя», — говорится в сообщении штаба ООС.

Военные уточнили, что боец погиб в Луганской области.

За минувшие сутки боевики восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил. Противник применил артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Под огонь попали опорные пункты ВСУ в районе Славного, Широкино, Песок, Голубовского, Новотошковского, Новозвановки.

«Эффективно используя дежурные огневые средства, украинские защитники подавили вражескую активность. Ситуация в зоне боевых действий на Донбассе контролируется Объединенными силами», — напомнили в штабе.

Напомним, 9 апреля в Луганской области во время обстрела боевиками позиций ВСУ погиб украинский военнослужащий. 49-летний Алексей Куприков (позывной Леший) служил в 93-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

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