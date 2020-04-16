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Как действовать беременным с подозрением на коронавирус: рекомендации от Минздрава
В Украине зарегистрировано несколько инцидентов, когда коронавирус COVID-19 обнаруживали у беременных. Для таких случаев Минздрав разработал особые правила ведения беременности и родов.
Для женщины с симптомами COVID-19 тактика не меняется: ей необходимо самоизолироваться и срочно связаться с семейным врачом, который выберет оптимальный способ лечения. Если болезнь подозревается или подтверждена у роженицы, то женщину перевозят в роддом, по возможности специализированный. Приемное отделение роддома должно быть обеспечено экспресс-тестами на COVID-19 и грипп, пробирками для вирусологического исследования с транспортной средой, контейнерами для транспортировки биоматериалов.
Особая тактика родов для пациенток с коронавирусом заключается в том, что необходимо избегать общей анестезии, спинальная и эпидуральная допускаются. Дыхательная недостаточность у женщины требует немедленного родоразрешения. При оказании помощи вся хирургическая бригада должна надеть средства индивидуальной защиты.
В целом врачи пришли к выводу, что беременные — не в группе риска по коронавирусной болезни. Рискуют те, у кого беременность протекает на фоне патологий (сахарного диабета, онкозаболевания, хронической болезни легких, иммуносупрессивного состояния). Передача инфекции от матери ребенку возможна, но, по мнению специалистов, происходит уже после родов.
Напомним, в Калуше Ивано-Франковской области пришлось закрыть роддом, после того как заразились десять медсестер и врачи. Беременным советуют обращаться в областной центр.
Как сообщали «ФАКТЫ», всего по Украине подтверждены 3764 случая заболевания, 143 пациента признаны вылечившимися.
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