Полицейский, поборовший рак после терактов 11 сентября, умер от коронавируса

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От коронавируса умер 41-летний детектив Роберт Кардона, прослуживший в полиции Нью-Йорка 19 лет. Как сообщает издание The New York Post, у него остался восьмилетний сын.

Кардона принимал участие в спасательных работах во время терактов 11 сентября 2001 года, когда были разрушены башни Всемирного торгового центра. После этого он, как и многие его коллеги, заболел раком. Предполагается, что онкологические заболевания могли вызвать стресс и контакт с производными строительного мусора — пылью, которая содержит в себе канцерогенные вещества. Рак Роберту удалось побороть, после чего полицейский вернулся на работу. Однако сражение с вирусом COVID-19 он проиграл.

Начальник детективов полиции Нью-Йорка Родни Харрисон сообщил, что Кардона стал уже 27-м сотрудником городской полиции, скончавшимся от осложнений, вызванных коронавирусом. Заражены в общей сложности более 3350 офицеров и еще около 730 гражданских, работающих в структурах нью-йоркской полиции.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что от коронавируса в Британии умерла 28-летняя беременная медсестра, но ее ребенка удалось спасти.



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