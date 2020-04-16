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Главное – не падать духом: в сети появилось забавное видео антикоронавирусного танца украинских медиков
В Луцке врачи присоединились к всемирному флешмобу и записали свой «антикоронавирусный» танец, желая подбодрить пациентов в период пандемии. Чтобы не нарушать правила карантина, танец исполняется не толпой, а строго ограниченным числом участников. Врачи «зажигают» под ритмичную музыку, не снимая ни масок, ни защитных костюмов.
Клип с полной версией танцевального номера медики пообещали выпустить уже после снятия карантинных мер.
Напомним, ранее учителя из Николаева записали шуточное видео о том, какие перемены внес в нашу жизнь карантин. С юмором показаны реалии дистанционной учебы и правила выживания в период эпидемии.
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