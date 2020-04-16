27.11 / 27.45 29.20 / 29.82
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Главное – не падать духом: в сети появилось забавное видео антикоронавирусного танца украинских медиков

13:08 16 апреля 2020 212
танцы
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Луцке врачи присоединились к всемирному флешмобу и записали свой «антикоронавирусный» танец, желая подбодрить пациентов в период пандемии. Чтобы не нарушать правила карантина, танец исполняется не толпой, а строго ограниченным числом участников. Врачи «зажигают» под ритмичную музыку, не снимая ни масок, ни защитных костюмов.

Клип с полной версией танцевального номера медики пообещали выпустить уже после снятия карантинных мер.


Напомним, ранее учителя из Николаева записали шуточное видео о том, какие перемены внес в нашу жизнь карантин. С юмором показаны реалии дистанционной учебы и правила выживания в период эпидемии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Гросу

Алина Гросу выбрасывает мусор в нижнем белье и украшениях (фото)

погода на Пасху

Потепление, но с дождями: синоптики рассказали, какой будет погода на Пасху

Ужгород

Зеленский прибыл в Закарпатье: к его визиту готовились в «лучших» советских традициях (фото, видео)

Погиб профессор Анатолий Мельник

Во Львове страшной смертью погиб профессор (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер