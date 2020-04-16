Украина

Температурные качели: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни и на Пасху

В пятницу, 17 апреля, в Украине будет по-прежнему тепло — в большинстве областей страны ожидается + 14 + 20 градусов.

«Однако маргинальный северный циклон Tanja испортит солидарную теплую европейскую картину и своими атмосферными фронтами снизит температуру воздуха в северных областях Украины до + 9 + 13 градусов. Ветер будет с северо-запада и запада, умеренный, на востоке — местами с сильными порывами», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

В западных регионах, а к вечеру и в северных, ожидаются небольшие дожди. На остальной территории — без осадков.

В Киеве в пятницу днем будет прохладнее — до + 11 + 13 градусов, во второй половине дня или вечером увеличится облачность, возможен небольшой дождь.

В субботу, 18 апреля, и на Пасху, 19 апреля, существенные осадки в Украине маловероятны — дождь возможен в воскресенье в северных районах страны. Температура воздуха — до + 10 + 15 градусов.

По прогнозам Натальи Диденко, в понедельник, 20 апреля, количество осадков в Украине увеличится.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», народный синоптик Леонид Горбань считает, что после 20 апреля в Украине потеплеет еще на 5 градусов — до 22 — 23 градусов тепла.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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