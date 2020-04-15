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Украина

Больно смотреть: в сети показали видео последствий масштабных пожаров в Чернобыльской зоне

12:34 15 апреля 2020 17
Чернобыльский заповедник
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В сеть выложили видео последствий масштабного пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, который спасатели тушили в течение десяти дней, но до сих пор на территории четырех лесничеств остаются очаги тления древесины.

Видео опубликовали на страничке Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в социальных сетях. Видео сделали на основе материалов, записанных видеоловушками в Чернобыльском заповеднике.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео последствий пожара, снятое с воздуха.

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