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Больно смотреть: в сети показали видео последствий масштабных пожаров в Чернобыльской зоне
В сеть выложили видео последствий масштабного пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, который спасатели тушили в течение десяти дней, но до сих пор на территории четырех лесничеств остаются очаги тления древесины.
Видео опубликовали на страничке Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в социальных сетях. Видео сделали на основе материалов, записанных видеоловушками в Чернобыльском заповеднике.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео последствий пожара, снятое с воздуха.
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