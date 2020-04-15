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Происшествия

Пожарные еще работают: появилась свежая информация о ситуации в Чернобыльской зоне

9:18 15 апреля 2020 89
Пожар в зоне отчуждения ЧАЭС
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, где накануне не без помощи дождя удалось потушить масштабный пожар, бушевавший с 4 апреля, на территории четырех лесничеств продолжает тлеть древесина.

Как сообщают в ГосЧС, по состоянию на утро среды, 15 апреля, открытый огонь не наблюдается. Спасатели продолжают тушить тлеющие пни и древесину на территории Корогодского, Дитятковского, Паришевского и Денисовского лесничеств.

Накануне пожарная авиация сбросила шесть тонн воды, осуществив три вылета. Всего к ликвидации пожара на территории зоны отчуждения привлекали 521 человека и 124 единиц техники.

«Радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев — 0,014 мР/час, Киевская область — в пределах 0,012 мР/час при допустимом фоне 0,05 мР/ч)», — сообщили в ГосЧС.

Эксклюзивный материал о пожаре в зоне отчуждения и о том, как огонь приблизился к месту хранения радиоактивных отходов, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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