- 09:36 Ночью в Киеве взорвали банкомат: фото с места происшествия
- 09:31 Актуальные данные о ситуации с коронавирусом: онлайн трансляция брифинга Минздрава
- 09:30 Мужчина 26 лет жил со ржавым ножом в голове прежде, чем его достали хирурги
- 09:29 Хроники коронавируса: главные события в мире 15 апреля (обновляется)
- 09:18 Пожарные еще работают: появилась свежая информация о ситуации в Чернобыльской зоне
- 09:10 Моя муза: Киркоров трогательно поздравил Пугачеву с днем рождения
- 09:05 YouTube-канал известного журналиста Дмитрия Гордона преодолел отметку в миллион подписчиков
- 09:03 Тело без ног нашли в мешке на берегу реки: в Кривом Роге зверски расправились с женщиной
- 08:49 11-летняя девочка выронила с балкона яблоко, которое попало в младенца и отправило его в кому
- 08:40 Выдавала себя за прокурора: дерзкая мошенница выманила у киевлян 4 миллиона гривен
- 08:36 Боксер-чемпион отправил себя в нокдаун во время видеоурока
- 08:30 Как без потерь пережить погодные "качели": советы невролога
Пожарные еще работают: появилась свежая информация о ситуации в Чернобыльской зоне
В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, где накануне не без помощи дождя удалось потушить масштабный пожар, бушевавший с 4 апреля, на территории четырех лесничеств продолжает тлеть древесина.
Как сообщают в ГосЧС, по состоянию на утро среды, 15 апреля, открытый огонь не наблюдается. Спасатели продолжают тушить тлеющие пни и древесину на территории Корогодского, Дитятковского, Паришевского и Денисовского лесничеств.
Накануне пожарная авиация сбросила шесть тонн воды, осуществив три вылета. Всего к ликвидации пожара на территории зоны отчуждения привлекали 521 человека и 124 единиц техники.
«Радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев — 0,014 мР/час, Киевская область — в пределах 0,012 мР/час при допустимом фоне 0,05 мР/ч)», — сообщили в ГосЧС.
Эксклюзивный материал о пожаре в зоне отчуждения и о том, как огонь приблизился к месту хранения радиоактивных отходов, читайте на сайте «ФАКТОВ».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!