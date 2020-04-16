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Жили в зарослях: в лесу на Херсонщине обнаружили женщину с новорожденной девочкой
В пгт Высокополье Херсонской области в лесополосе полицейские нашли женщину с новорожденной девочкой, живших в зарослях. Ранее в Тернополе роженица провела трое суток с мертвыми младенцем в утробе.
Как сообщает пресс-служба полиции Херсонской области в своем Facebook, 42-летнюю маму с ребенком немедленно отвезли в больницу для обследования и оказания необходимой помощи.
У матери не было свидетельства о рождении ребенка. Она утверждала, что родила в городе Покров Днепропетровской области. А в Высокополье приехала якобы к отцу своей дочери. Однако найти его не удалось, поэтому женщина отправилась с дочкой жить в лес.
По словам врачей, через пять дней женщина сбежала, бросив ребенка. Правоохранители помогли ребенку необходимыми вещами и разыскивают горе-мать.
Ранее сообщалось, что в Запорожье мать поила маленького ребенка энергетиком.
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