Мир

В наиболее пострадавшем от коронавируса районе Италии произошло землетрясение

На севере Италии, в одном из наиболее пострадавших от коронавируса регионов страны, произошло землетрясение. Магнитуда подземного толчка оценивается в 4,5 балла по шкале Рихтера.

Как сообщает издание Metro, эпицентр землетрясения зафиксирован в одном километре от коммуны Коли в области Эмилия-Романья провинции Пьяченца.

Местные жители ощущали, как раскачиваются их дома. Сообщений о пострадавших и о серьезных разрушениях пока не поступало. Отголоски землетрясения чувствовали также жители Милана и других итальянских городов, а также проживающие в приграничных районах Швейцарии.

«Моя кровать тряслась секунды четыре или дольше», — написал житель города Павия в Ломбардии. «Я живу на шестом этаже здания. Чувствовал волну секунд пять», — написал пользователь интернета из Генуи.

Итальянцы до сих пор сидят на карантине. Пользователи соцсетей из этой страны называют 2020 год самым худшим годом в истории. «Кому мы так досадили, чем заслужили все эти трагедии? Теперь еще землетрясение», — пишут они.

Жертвами коронавируса в Италии стали уже почти 22 тысячи человек.



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