В Украине ужесточают контроль над онлайн-платежами: что важно знать

Деньги

Вскоре в Украине существенно изменится порядок осуществления финансовых операций. Государство ужесточило контроль над безналичными расчетами как организаций, так и граждан. Новый порядок вызывает немало вопросов у финансистов. В частности, до конца не ясно, каким образом теперь будет проводиться идентификация людей при осуществлении онлайн-платежей. Попробуем разобраться.

Под финансовый мониторинг подпадают и операции с криптовалютами

Напомним, что с 28 апреля 2020 года вступят в силу нормы Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Это значит, что субъектов первичного финансового мониторинга, то есть тех, кто обязан докладывать обо всех операциях свыше определенной суммы, стало больше — среди них теперь и частные бухгалтеры. Кроме того, согласно документу, отныне в Украине под финансовый мониторинг подпадают и операции с виртуальными активами, в том числе с криптовалютами.

Есть и другие новшества. Как сообщили в Украинской ассоциации платежных систем (УАПС), чтобы получить привычную финансовую услугу вроде перевода от близких или оплаты сервиса онлайн, людям нужно будет пройти процедуру полной идентификации: предъявить паспорт и код работнику финансовой организации, предоставляющей услугу. При этом в УАПС утверждают, что Нацбанк Украины пока не выработал четких рекомендаций по процедуре удаленной идентификации, а возможность произвести ее удаленно видит только через систему BankID НБУ, но к этому сервису пока подключены всего 14 банков.

Кроме того, закон, который вступит в силу 28 апреля, обязывает Нацбанк в течение трех месяцев привести нормативно-правовую базу в соответствие. Однако все субъекты финансового мониторинга — те же банки или платежные системы — обязаны переделать свою внутреннюю систему мониторинга уже 28 апреля. По мнению представителей УАПС, это сделать невозможно, ведь правовые нормы, введенные законом, требуют разъяснений в виде нормативно-правовых актов Нацбанка.

«На переводы небольших сумм закон не повлияет»

О том, как теперь будет проходить идентификация граждан при проведении платежей и действительно ли у людей возникнут проблемы при переводе денег и оплате услуг, «ФАКТАМ» рассказал управляющий партнер консалтинговой компании «Финансовая студия» кандидат экономических наук Евгений Невмержицкий.

— Какой механизм идентификации для выполнения онлайн-платежей предлагает закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем?

— Согласно норм указанного закона, идентификацией являются действия и меры субъекта первичного финансового мониторинга для установления личности путем получения ее идентификационных данных. Закон не устанавливает конкретный перечень этих мер и действий, потому как в эпоху информационных технологий их может быть бесконечное множество. При осуществлении онлайн-платежей идентификация также может быть проведена удаленно, то есть путем дистанционного получения указанных данных и документов о персоне.

Согласно международной практике, удаленная идентификация имеет более высокое качество, нежели идентификация с помощью соответствующих документов при личном присутствии лица, идентификация которого проводится в месте получения им услуги или совершения определенных действий. Ведь идентифицирующие документы проще подделать, чем комплекс правил, которые используют финансовые структуры для удаленной идентификации. Эти правила могут быть различными, и регламентировать их на законодательном уровне не имеет смысла, так как к разным клиентам и разным операциям применяются разные правила — в зависимости от риска, степень которого определяется самим субъектом финансового мониторинга.

— На кого и на какие категории платежей распространяется закон?

— Сфера применения данного закона определена в статье 3 и распространяется на субъектов первичного финансового мониторинга, обеспечивающих проведение финансовых операций на территории Украины и за ее пределами, и на их клиентов. То есть практически на всех субъектов экономической и финансовой деятельности, на которых распространяется украинская юрисдикция.

— Как теперь люди могут себя идентифицировать для совершения безналичных платежей? Ведь, помимо BankID от НБУ, в банках есть и собственные системы идентификации, например в «ПриватБанке».

— Так же, как и раньше. Все системы идентификации, которые использовались до принятия закона, могут быть использованы и после вступления его в силу. Идентификацию проводит не лицо, которое нужно идентифицировать, а субъект первичного финансового мониторинга.

Надо отметить, что инструменты банков, которые применялись до вступления в силу закона, были достаточно жесткими и не всегда комфортными как для финансового учреждения, так и для клиента. Более того, далеко не все банки и финансовые учреждения применяли удаленные системы идентификации. Внедрение и популяризация системы BankID позволит упростить использование финансовых услуг клиентами и защитит их права на удаленное получение услуги с высоким уровнем безопасности и комфорта одновременно.

Данный закон совершенно не означает, что, кроме системы BankID, другие способы удаленной идентификации не могут применяться. Система BankID только расширяет способы удаленной идентификации, делает ее более популярной и описывает на нормативном уровне порядок ее проведения. Распространение удаленной идентификации будет осуществляться путем рыночной конкуренции, когда клиенты не захотят получать услугу в учреждении, у которого нет возможности предоставить ее удаленно. Зачем тратить свое время и деньги на физическое перемещение в место оказания услуги, если такую же услугу можно получить удаленно, а значит, дешевле, проще и комфортнее.

— Действительно ли с 28 апреля многие виды безналичных переводов будут усложнены или заблокированы? Какие возможны последствия для людей и для бизнеса?

— Не вижу никаких оснований для блокировки каких-либо из существующих финансовых услуг после 28 апреля, то есть после вступления в силу данного закона. Этот закон составлен согласно нормам международного права, и одним из основных его принципов является риск-ориентированность. Это значит, что меры по противодействию финансирования незаконной деятельности должны быть адекватны риску. Именно так подобное законодательство действует в цивилизованных странах и на регулярные переводы небольших сумм это никак не повлияет. Небольшие суммы — это платежи в рамках максимального уровня расчета наличными, то есть до 50 тысяч гривен.

Я очень надеюсь, что для граждан и для бизнесменов будут облегчены удаленные финансовые услуги и они будут их требовать от всех финансовых учреждений. «ПриватБанк», например, наладил такие услуги наилучшим образом еще во времена нахождения в частных руках, и следует отметить, что качество услуг «ПриватБанка» не ухудшилось, включая удаленные услуги, после его национализации. Нет никаких оснований ожидать какого-то ухудшения качества удаленных услуг после вступления в силу указанного закона, — подытожил Евгений Невмержицкий.

«Визит в банк для открытия счета станет лишним шагом»

Когда статья готовилась к публикации, появилось сообщение от Нацбанка, что украинцы смогут с 28 апреля открывать счета в банках через видеосвязь, BankID или электронную подпись.

«Вскоре для открытия счета в новом банке визит в банковское отделение или личная встреча с агентом банка станет лишним шагом. Мы ожидаем, что на финансовом рынке появятся инновационные продукты и сервисы, которые пригодятся банкам для осуществления верификации их клиентов», — заявил глава департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.

По его словам, регулятор разработал полноценные модели удаленной идентификации и верификации. Они будут содержать лимиты на проведение расходных финансовых операций по всем счетам (до 40 тыс. грн в месяц и до 400 тыс. грн в год) и по остаткам на счетах клиентов (до 40 тыс. грн).

При этом Нацбанк также предложил банкам для дистанционной идентификации пользователей электронных кошельков получать у клиента копии идентификационных документов и фотофиксацию клиента с его документами, удостоверяющими личность. Режим использования таких электронных кошельков будет иметь определенные лимиты. Сейчас также разрабатываются аналогичные нормы верификации и идентификации для небанковского финансового сектора.

Напомним, что недавно Национальный банк изменил порядок раскрытия банковской тайны, упростив эту процедуру для следственных и контролирующих органов. Отныне получить информацию без решения суда, лишь по письменному запросу, могут органы прокуратуры, Государственное бюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро. Ранее такими полномочиями обладали СБУ, Налоговая служба, Нацполиция, Антимонопольный комитет Украины.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter