27.48 / 28.54 29.47 / 30.81
Киев: +17
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

64-летняя Лариса Долина резко помолодела

17:38 19 марта 2020 590
Лариса Долина
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

64-летняя российская певица Лариса Долина, на шее которой недавно обнаружили подозрительные шрамы, удивила поклонников своим видом. Артистка будто скинула лет 30! В новом облике звезда появилась на съемках программы «Привет, Андрей!». Она выбрала черный брючный костюм и выпрямила волосы. Снимком Долиной поделилась в сети ее стилист.

«В нынешней ситуации съемки немноголюдны! Не больше 50 человек! Зато мы, как обычно, красивые и стройные!» — подписала фото Наталья.

Поклонники певицы удивлены перевоплощением артистки. Они заподозрили, что Долина сделала пластику и «подтянула» лицо.

Раннее Долина опровергала подобные слухи. Говорит, что всегда придерживалась диеты, занималась спортом. Правда сейчас нагрузки уменьшила. Занимается только кардио тренировками.

«К сожалению, у нас женщины очень ленивы. Хотят как в сказке: выпила пилюлю, легла на диван и похудела. А я по своему опыту знаю: чтобы стать стройной, нужно решиться и навсегда отказаться от мучного, сладкого и жирного. Важен и спорт. Без физической нагрузки я бы просто скинула несколько килограммов, но мышцы не стали бы упругими», — говорила Долина

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Алла Пугачева удивила поклонников моложавым видом и рассказала о пластических операциях.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

фильм Заражение 2011 года

В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)

Месестра

"Из нас сделали смертников-камикадзе": медсестра районной больницы жестко обратилась к властям

карантин

Украинцев призвали готовиться к тому, что 3 апреля карантин не закончится

Зеленский

Зеленский — все: Илларионов дал тревожный прогноз о переговорах с Путиным (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер