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- 17:38 64-летняя Лариса Долина резко помолодела
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64-летняя Лариса Долина резко помолодела
64-летняя российская певица Лариса Долина, на шее которой недавно обнаружили подозрительные шрамы, удивила поклонников своим видом. Артистка будто скинула лет 30! В новом облике звезда появилась на съемках программы «Привет, Андрей!». Она выбрала черный брючный костюм и выпрямила волосы. Снимком Долиной поделилась в сети ее стилист.
«В нынешней ситуации съемки немноголюдны! Не больше 50 человек! Зато мы, как обычно, красивые и стройные!» — подписала фото Наталья.
Поклонники певицы удивлены перевоплощением артистки. Они заподозрили, что Долина сделала пластику и «подтянула» лицо.
Раннее Долина опровергала подобные слухи. Говорит, что всегда придерживалась диеты, занималась спортом. Правда сейчас нагрузки уменьшила. Занимается только кардио тренировками.
«К сожалению, у нас женщины очень ленивы. Хотят как в сказке: выпила пилюлю, легла на диван и похудела. А я по своему опыту знаю: чтобы стать стройной, нужно решиться и навсегда отказаться от мучного, сладкого и жирного. Важен и спорт. Без физической нагрузки я бы просто скинула несколько килограммов, но мышцы не стали бы упругими», — говорила Долина
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Алла Пугачева удивила поклонников моложавым видом и рассказала о пластических операциях.
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