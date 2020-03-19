64-летняя Лариса Долина резко помолодела

Шоу-бизнес

64-летняя российская певица Лариса Долина, на шее которой недавно обнаружили подозрительные шрамы, удивила поклонников своим видом. Артистка будто скинула лет 30! В новом облике звезда появилась на съемках программы «Привет, Андрей!». Она выбрала черный брючный костюм и выпрямила волосы. Снимком Долиной поделилась в сети ее стилист.

«В нынешней ситуации съемки немноголюдны! Не больше 50 человек! Зато мы, как обычно, красивые и стройные!» — подписала фото Наталья.

Поклонники певицы удивлены перевоплощением артистки. Они заподозрили, что Долина сделала пластику и «подтянула» лицо.

Раннее Долина опровергала подобные слухи. Говорит, что всегда придерживалась диеты, занималась спортом. Правда сейчас нагрузки уменьшила. Занимается только кардио тренировками.

«К сожалению, у нас женщины очень ленивы. Хотят как в сказке: выпила пилюлю, легла на диван и похудела. А я по своему опыту знаю: чтобы стать стройной, нужно решиться и навсегда отказаться от мучного, сладкого и жирного. Важен и спорт. Без физической нагрузки я бы просто скинула несколько килограммов, но мышцы не стали бы упругими», — говорила Долина

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Алла Пугачева удивила поклонников моложавым видом и рассказала о пластических операциях.

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